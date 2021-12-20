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ГЕФЕСТ GFT-603 пистолет монтажный — в интернет-магазине «Ремонт 3000»
Код товара: 03002094

ГЕФЕСТ GFT-603 пистолет монтажный

GEFEST GFT-603 пистолет монтажный строительный (ПЦ-08)
7 244 ₽
InStock
В наличии
7244
шт В корзину Купить в 1 клик
В корзину Купить в 1 клик
Вес:
5 кг
Единица измерения:
шт.
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Доставка:

640 ₽, 20.12.2021 г.

Экономная доставка:

560 ₽, 20.12.2021 г.

Самовывоз
Разгрузка и подъем
Описание
GEFEST GFT-603 пистолет монтажный строительный (ПЦ-08)

Предназначен для забивки дюбель-гвоздей в строительные конструкции, изготовленные из бетона, железобетона, низкоуглеродной стали и в кирпичную кладку при выполнении креплений к ним строительных элементов, оборудования и инженерных коммуникаций в строительстве. С помощью пистолета производится несъемное крепление к кирпичной кладке и бетону металлических конструкций толщиной до 4 мм и неметаллических (дерево, пластмасса и т.п.) толщиной от 10 до 55 мм, к конструкциям из низкоуглеродистой стали металлических материалов толщиной до 4 мм.

Калибр патронов, мм 6,8х18
Вес нетто: 4кг

Комплектация: пистолет, направитель крепежа d 8 мм – 1шт., поршень d 8 мм – 1шт., шомпол – 1шт., ёршик – 1шт., кейс пластиковый – 1шт., амортизатор – 3шт. инструкция – 1шт.

Характеристики
Страна-производитель:
Китай
Вес брутто:
5 кг
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