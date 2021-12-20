Описание

GEFEST GFT-603 пистолет монтажный строительный (ПЦ-08)

Предназначен для забивки дюбель-гвоздей в строительные конструкции, изготовленные из бетона, железобетона, низкоуглеродной стали и в кирпичную кладку при выполнении креплений к ним строительных элементов, оборудования и инженерных коммуникаций в строительстве. С помощью пистолета производится несъемное крепление к кирпичной кладке и бетону металлических конструкций толщиной до 4 мм и неметаллических (дерево, пластмасса и т.п.) толщиной от 10 до 55 мм, к конструкциям из низкоуглеродистой стали металлических материалов толщиной до 4 мм.



Калибр патронов, мм 6,8х18

Вес нетто: 4кг



Комплектация: пистолет, направитель крепежа d 8 мм – 1шт., поршень d 8 мм – 1шт., шомпол – 1шт., ёршик – 1шт., кейс пластиковый – 1шт., амортизатор – 3шт. инструкция – 1шт.